Twilight | Kristen Stewart fu il motivo per il quale Robert Pattinson fece il provino

Durante il casting di Twiligh, Robert Pattinson dichiarò di non aver mai sentito parlare dei romanzi della Meyer e di aver scelto di recitare nel film per un altro motivo. Prima dell'inizio delle riprese di Twilight, durante la fase di casting, Robert Pattinson dichiarò di non aver mai sentito parlare dei romanzi, su cui era stata basata la sceneggiatura della pellicola, scritti da Stephenie Meyer, e di aver scelto di recitare nel film per un altro motivo. L'attore ha dichiarato di aver scelto di partecipare ai provini solo perché gli era piaciuta la performance di Kristen Stewart in Into the Wild - Nelle terre selvagge. Pattinson in un'intervista ha anche confessato che questo fu il suo primo ruolo ...

Prima dell'inizio delle riprese di Twilight, durante la fase di casting ... provini solo perché gli era piaciuta la performance di Kristen Stewart in Into the Wild - Nelle terre selvagge.

