Tuttosport - Higuain blocca la Juve che vuole scaricarlo: costa 15mln all'anno e non vuole andarsene (Di martedì 18 agosto 2020) La Juventus vuole scaricare Gonzalo Higuain, ma non sa come fare. Ad un anno dalla scadenza del contratto, con 7. Leggi su tuttonapoli

Ferdi_Fe28 : RT @tuttosport: #Higuain blocca la #Juve! Il #Pipita vuole restare: la grana di #Paratici ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Higuain blocca la #Juve! Il #Pipita vuole restare: la grana di #Paratici ?? - tuttosport : #Higuain blocca la #Juve! Il #Pipita vuole restare: la grana di #Paratici ?? - tuttonapoli : Tuttosport - Higuain blocca la Juve che vuole scaricarlo: costa 15mln all'anno e non vuole andarsene - PieroMazzei : #Interista: “Evvai! #Inter in finale di #EuropaLeague” #Juventino: “Higuain che ci blocca il mercato è sicuramente… -