Trump replica a Michelle Obama: “Sono qui grazie all’amministrazione di tuo marito, la più corrotta della storia” (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – “Qualcuno, per favore, spieghi a Michelle Obama che Donald J. Trump non sarebbe qui, nella bellissima Casa Bianca, se non fosse per il lavoro svolto da suo marito Barack Obama“. Il leader della Casa Bianca ha replicato così alla moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti. Michelle Obama, intervenendo alla convention del Partito Democratico, si era infatti scagliati contro il tycoon definendolo “il presidente sbagliato per il nostro Paese”. Aggiungendo che “ogni volta che guardiamo a questa Casa Bianca appellandoci a una guida o in cerca di consolazione, o di qualsiasi parvenza di fermezza, ciò che vediamo è il caos, la divisione e una totale e completa ... Leggi su ilprimatonazionale

ricatti88 : RT @IlPrimatoN: 'Tuo marito ha ricevuto un pass gratuito dalla stampa corrotta' - GloriaShankari : RT @IlPrimatoN: 'Tuo marito ha ricevuto un pass gratuito dalla stampa corrotta' - rob_milano : RT @IlPrimatoN: 'Tuo marito ha ricevuto un pass gratuito dalla stampa corrotta' - mangela46 : RT @IlPrimatoN: 'Tuo marito ha ricevuto un pass gratuito dalla stampa corrotta' - fulvalag : RT @IlPrimatoN: 'Tuo marito ha ricevuto un pass gratuito dalla stampa corrotta' -