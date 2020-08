Trump nel mirino di ogni discorso della convention democratica (Di martedì 18 agosto 2020) «Caos, divisioni e una totale carenza di empatia»: queste le parole utilizzate da Michelle Obama. Leggi su media.tio.ch

lorepregliasco : Perché questa mappa è importante? Perché mostra che, a oggi, il terreno di gioco delle presidenziali è 100% all'at… - NicolaPorro : #Conte e i 6?? ministri indagati. #bonus600 euro, trovato il terzo 'furbetto' ma il peggiore rimane #Tridico. Nel m… - fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - BiasiOtello : RT @Martinetus: Il bombarolo Obama ha preso il Nobel per la pace, Trump che ha realizzato la pace tra Israele e gli Emirati Arabi è un guer… - CiaralliSimone : RT @Martinetus: Il bombarolo Obama ha preso il Nobel per la pace, Trump che ha realizzato la pace tra Israele e gli Emirati Arabi è un guer… -