Trump aveva donato migliaia di dollari alle campagne di Kamala Harris (Di martedì 18 agosto 2020) Nel 2011 e ne 2013, Trump aveva donato alle campagne di Kamala Harris per la procura generale della California. Inoltre, aveva donato migliaia di dollari anche nel 2015, quando la Harris correva per un posto in Senato. Trump aveva donato migliaia di dollari alla Harris Quando la senatrice Kamala Harris si candidò come procuratore generale … Leggi su periodicodaily

Giorgiolaporta : Ma non aveva già vinto #Biden di 104 punti sul fassista #Trump? È in arrivo un’altra Clinton... ?????? #17agosto - rtl1025 : ?? L'#AirForceOne con a bordo Donald #Trump è stato quasi colpito ieri da quello che sembrava un #drone, mentre si a… - assenzio14 : RT @Giorgiolaporta: Ma non aveva già vinto #Biden di 104 punti sul fassista #Trump? È in arrivo un’altra Clinton... ?????? #17agosto https://t… - Anna13530044 : RT @Giorgiolaporta: Ma non aveva già vinto #Biden di 104 punti sul fassista #Trump? È in arrivo un’altra Clinton... ?????? #17agosto https://t… - giovcusumano : RT @mazzettam: Tipico: #Trump aveva concesso un prestito da quasi un miliardo di dollari a Kodak, perché si mettesse a produrre ingredienti… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump aveva Media Usa, «Air Force One con Trump quasi colpito da un drone a forma di croce»

L'aereo con a bordo Donald Trump è stato sfiorato da un oggetto che sembrava un drone domenica mentre si avvicinava alla base di Andrews, lo scalo militare vicino Washington. Secondo quanto riportato ...

Il Giappone sta pensando di diventare meno pacifico

e avrebbe subito un’accelerazione durante gli anni di Trump, presidente che tra le altre cose ha sostenuto più volte che i suoi alleati avrebbero dovuto iniziare a farsi carico delle spese per la loro ...

L'aereo con a bordo Donald Trump è stato sfiorato da un oggetto che sembrava un drone domenica mentre si avvicinava alla base di Andrews, lo scalo militare vicino Washington. Secondo quanto riportato ...e avrebbe subito un’accelerazione durante gli anni di Trump, presidente che tra le altre cose ha sostenuto più volte che i suoi alleati avrebbero dovuto iniziare a farsi carico delle spese per la loro ...