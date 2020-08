Trovato vivo il velista caduto in mare nel sud Sardegna (Di martedì 18 agosto 2020) Ha nuotato per circa tre ore, cercando di farsi trasportare dalla corrente verso la costa di Nora e questa sua tenacia gli ha salvato la vita. E’ stato Trovato vivo l’uomo, un turista di 47 anni di Milano, disperso nel pomeriggio davanti alla spiaggia di Santa Margherita di Pula, nel cagliaritano. E’ stato avvistato dagli occupanti di un gommone che hanno allertato i soccorsi. Il 47enne è stato issato a bordo di una motovedetta della Capitaneria e trasportato in porto a Cagliari, dove è stato visitato dai medici del 118. Da quanto si apprende sta bene, anche se è molto provato dalla lunga nuotata.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Trovato vivo Perugia, anziano si perde di notte nel bosco: trovato vivo Il Messaggero "Cosa ha visto Viviana": ora spunta l'ipotesi dei "tortoriciani"

Il corpo della madre è stato trovato dopo una settimana ... che sono da sempre abitate da personaggi che vivono ai confini della legge, Viviana Parisi possa aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto.

Donna trova nel proprio appartamento uno scheletro: è quello del fratello scomparso cinque anni prima?

Entrata nella stanza, ha trovato il cadavere dell’uomo – divenuto ormai uno ... com’è possibile che i due fratelli abbiano vissuto accanto al cadavere in decomposizione del fratello per cinque anni?

