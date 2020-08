Troppi positivi in Ligue1, rinviata la partita inaugurale del campionato francese (Di martedì 18 agosto 2020) L’unico grande campionato chiuso causa Covid non riesce a riaprire. La partita che avrebbe dovuto inaugurare la nuova stagione della Ligue 1 francese, tra Olympique Marsiglia e Saint-Etienne, non si giocherà come programmato venerdì alle 19, a causa di quattro casi di giocatori positivi confermati al Covid-19 fra l’OM. La LFP – scrive Sportmediaset – ha deciso di posticipare la partita a mercoledì 16 o giovedì 17 settembre, fatte salve le condizioni di salute dell’Olympique. In tutto sono già una trentina i calciatori attualmente positivi al coronavirus nella massima divisione francese. Le regole della Lega impongono il rinvio di un match se quattro o più giocatori di una squadra sono risultati ... Leggi su ilnapolista

