Tre nuovi casi di Covid ad Angri, la nota del sindaco Ferraioli (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Purtroppo le notizie negative che si stanno susseguendo in queste ore mi costringono a rompere il silenzio che mi ero prefisso durante tutto l’arco di questa giornata nel rispetto delle vittime di ieri”. Inizia così la nota attraverso la quale Cosimo Ferraioli interviene dopo la diffusione della notizia di altri tre casi di contagio nel suo comune che si aggiungono al caso positivo registrato lo scorso 14 agosto portando a quattro il numero di casi ad Angri. “La situazione continua ad essere sotto controllo, ma siamo tutti consapevoli di quanto ciò possa essere imprevedibile, soprattutto se non ci atteniamo alle misure di sicurezza – ha aggiunto il primo cittadino – Voglio essere molto chiaro: l’emergenza ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Covid_19 sono tre le regioni senza casi, #Basilicata, #Molise e #ValledAosta. In testa invece per numero di casi… - Agenzia_Ansa : #vaccino anticovid, oltre tremila i #volontari. Sarà testato allo #Spallanzani di #Roma. I primi tre saranno vaccin… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 contagi ancora in salita, aumentano anche i pazienti in isolamento. Solo #Molise e #ValdAosta senza nuovi… - patrizia634 : RT @Latina_Oggi: #Latina. Coronavirus, tre nuovi casi nelle ultime 24 ore in provincia - Marxili : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘TRE NUOVI CASI POSITIVI PRESSO AEROPORTO FIUMICINO INDIVIDUATI CON TEST RAPIDI’ https:/… -