Tragedia di Viviana Parisi | un testimone cambia tutto | “Ho visto Gioele | ed era vivo”

A diversi giorni dal ritrovamento del corpo di Viviana Parisi, la morte della donna resta ancora un mistero. Non c'è traccia del piccolo Gioele, suo figlio di 4 anni che era con lei la mattina del 3 agosto. Ma un testimone offre una nuova pista. C'è una svolta nel caso di Viviana Parisi, la dj

Sebbene il quadro si arricchisca di dettagli di giorno in giorno, a distanza di 15 giorni dalla tragedia e dall’inizio delle indagini, ancora non è possibile sapere cosa è realmente accaduto a Viviana ...Daniele Mondello (Youtube Corriere della Sera) Grave tragedia ha colpito Daniele Mondello, che dopo aver appreso la morte della moglie Viviana Parisi, è ancora in pena per le sorti del figlio Gioele.