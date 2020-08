Tragedia dell’aria, il pilota morto carbonizzato nello schianto (Di martedì 18 agosto 2020) Tragedia nella mattina di oggi 18 agosto a a Marina di Modica, nel Ragusano. Luigi Leuci, 54 anni, residente a Moncalieri ma originario di Nichelino, è morto in un incidente aereo. Leuci ha perso il controllo del deltaplano a motore durante la fase di decollo di uno dei sorvoli pianificati con il gruppo di appassionati di cui faceva parte. Il pilota doveva decollare intorno alle 6,15 diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia quando il velivolo è caduto e ha preso fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa e la polizia del commissariato di Modica. Purtroppo per Leuci non c’era più nulla da fare. L’attrezzatura è stata sequestrata per cercare di capire i motivi della Tragedia. Al momento dell’incidente la moglie e le due figlie non erano con lui ... Leggi su caffeinamagazine

