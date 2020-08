Traffico Roma del 18-08-2020 ore 16:30 (Di martedì 18 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nella zona di torricola rallentamenti per un incendio su via di torricola all’altezza di via della Stazione di torricola a San Giovanni attenzione ai cambiamenti per la circolazione su largo Brindisi via Taranto per lavori attenzione alla segnaletica chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 da via della Camilluccia a scendere sino a viale dello Stadio Olimpico la causa dei lavori sulle condutture d’acqua sulla metro B €3 maglia ne Laurentina tipo un servizio bus navetta al posto dei treni per lavori di rinnovo della Stazione EUR Fermi lavori che ... Leggi su romadailynews

