TPI FEST 2020!, il best of delle tre serate | FOTO (Di martedì 18 agosto 2020) TPI FEST 2020! FOTO Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 la Piazza del Comune di Sabaudia è stata la location della seconda edizione del TPI FEST! una voce libera e senza padroni, il FESTival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio. Tre serate, tre temi diversi: 1. Lombardia, paziente zero; 2. Fine emergenza mai; 3. Magistratura sotto inchiesta. Protagonisti del FESTival sono stati alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Andrea Orlando a Luca Palamara, passando per Pierpaolo Sileri, Claudio Durigon, Roberto Formigoni, Silvia Scurati, ... Leggi su tpi

__SAMU_ITALIA__ : RT @tpi: #Palamara : 'È indubbio che la sinistra ha una forte capacità di orientamento della magistratura' #giustizia - VedeleAngela : RT @Alexanderxxvii1: Palamara al TPI Fest! 2020: “Nella magistratura ci sono altri Palamara, non sono l’unico” | VIDEO -

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020 la Piazza del Comune di Sabaudia è stata la location della seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI ...

