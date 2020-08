Totti chiarisce: «Non esercito l’attività di agente sportivo» (Di martedì 18 agosto 2020) Francesco Totti ha voluto chiarire quale attività svolge attraverso un comunicato pubblicato su Tuttomercatoweb.com Francesco Totti ha voluto chiarire la propria attività attraverso un comunicato pubblicato sul sito di TMW: «Con riferimento ad una serie di articoli pubblicati da alcuni media sportivi specializzati, riportanti il mio nome, preciso che: a) non esercito l’attività di agente sportivo;b) ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti;c) ho costituito una società di servizi che opera nel settore della mediazione, consulenza ed assistenza ai Club ed ai calciatori, per la quale coordino e supervisiono l’area scouting;d) per ... Leggi su calcionews24

