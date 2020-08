Tottenham, ufficiale l’arrivo dello svincolato Joe Hart tra i pali – FOTO (Di martedì 18 agosto 2020) Il Tottenham ha ufficializzato attraverso i propri canali l’arrivo del portiere inglese Joe Hart con un contratto biennale Joe Hart, ex portiere di Manchester City e Torino, è un nuovo giocatore del Tottenham. L’estremo difensore, svincolato dopo l’esperienza al Burnley, ha firmato un contratto con gli Spurs valido fino al 2022. Josè Mourinho avrà quindi un giocatore d’esperienza nel proprio pacchetto portieri per la prossima stagioni. Hart vanta infatti più di 200 presenze con il Manchester City e 75 con la maglia della nazionale inglese. We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ... Leggi su calcionews24

