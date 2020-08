Torna Postalmarket, icona degli anni 70 e 80: «Sarà l’Amazon italiano» (Di martedì 18 agosto 2020) Per i più giovani la parola “Postalmarket” non ha probabilmente alcun significato. Ma negli anni Settanta ed Ottanta, il catalogo da cui poter acquistare svariate tipologie di prodotti per corrispondenza, era considerato un’icona generazionale. In tanti l’hanno definito come “papà di Amazon”, seppur con tante differenze. Ovviamente, Postalmarket, nato nel 1959, era esclusivamente cartaceo e consegnato tramite posta. Il marchio é fallito nel 2015, ma nel 2018 il friuliano Stefano Bortolussi ha acquistato i diritti e ora intende farlo Tornare ai fasti di un tempo. Ora l’attesa sembra finita, secondo quanto riportato, a Natale 2021 potremmo già comprarne i prodotti in vendita. >> Leggi anche: Elenoire Casalegno su Raimondo ... Leggi su urbanpost

