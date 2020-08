Torna l’incubo Covid-19 in Ligue 1: rinviata la partita inaugurale (Di martedì 18 agosto 2020) Il prossimo weekend scatterà la nuova stagione della Ligue 1, ma la partita inaugurale, Olympique Marsiglia- Saint Etienne,prevista per venerdì 21 agosto , è stata rinviata a causa dei quattro giocatori marsigliesi positivi al Covid-19. Attualmente sono una trentina i calciatori contagiati nella massima divisione francese e ciò obbliga la Lega, come da protocollo, a rinviare i match non si verificano quattro o più casi di positività. La Ligue 1 2020/2021 inizierà il 22 agosto La commissione delle competizioni della LFP ha prontamente disposto il rinvio della partita inaugurale tra il 16 e il 17 settembre attraverso un comunicato ufficiale: “In considerazione dei resoconti medico trasmessi ... Leggi su sport.periodicodaily

