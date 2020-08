Torino, Ujkani rinnova fino al 2021 (Di martedì 18 agosto 2020) Torino - Samir Ujkani e il Torino , avanti insieme. Il club granata ha comunicato il prolungamento di contratto del portiere kosovaro, capitano della sua Nazionale, per un'altra stagione: per l'... Leggi su corrieredellosport

TORINO - Samir Ujkani e il Torino, avanti insieme. Il club granata ha comunicato il prolungamento di contratto del portiere kosovaro (capitano della sua Nazionale) per un'altra stagione: per l'estremo ...

In attesa di definire la probabile cessione di Salvatore Sirigu, in casa Torino si blinda il secondo portiere. Con un comunicato sul proprio sito, infatti, i granata hanno annunciato il rinnovo di ...

