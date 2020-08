Torino, ufficiale: Samir Ujkani rinnova fino al 2021. Il comunicato (Di martedì 18 agosto 2020) Samir Ujkani non lascerà Torino durante questa sessione di mercato.Prosegue il matrimonio tra il club granata e l'estremo difensore kosovaro, Samir Ujkani. A dare notizia del prolungamento di contratto del portiere - capitano della sua Nazionale - fino al 2021, è stata la stessa società tramite un comunicato diramato questa mattina. L'ex Palermo, approdato in Piemonte la scorsa estate dal Rizespor, proseguirà dunque per un'altra stagione la sua avventura al Toro. Leggi su mediagol

UFFICIALE – Ujkani rinnova con il Torino sino al 2021

Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito della società granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore ...

