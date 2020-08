Torino, rinnovo del contratto per Samir Ujkani fino al 2021 (Di martedì 18 agosto 2020) Il Torino ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver rinnovato il contratto del portiere Samir Ujkani fino al 2021 Il portiere Samir Ujkani ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2021. Il precedente accordo scadeva tra pochi giorni, il 31 agosto 2020. Ecco il comunicato ufficiale del club granata apparso sul proprio sito nella giornata odierna: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samir Ujkani fino al 30 giugno 2021». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ai familiari rinnovo la mia personale vicinanza in questo momento di ... Oggi ci lascia un uomo che ha contribuito a rendere Torino e il Piemonte un'area di eccellenza e di riferimento per tutto il ...

In panchina è arrivato Marco Giampaolo che sta incidendo tanto anche sul mercato per costruire un organico che possa consentirgli di mettere in mostra le sue idee di calcio. Il Toro è pronto ad una ...

