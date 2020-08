Torino Linetty, Ferrero alza il prezzo: chiesti 13 milioni (Di martedì 18 agosto 2020) per poter avviare le trattative dopo le ultime offerte al ribasso da parte dei granata Trattativa bloccata tra il Torino e la Sampdoria per Linetty. Il centrocampista piace ai granata, ma gli ultimi sviluppi hanno interrotto i colloqui tra le parti, come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport. Vagnati ha offerto meno, siamo passati da 8 a 7 milioni di euro: la mossa non è piaciuta a Ferrero che ha alzato nuovamente il prezzo. Ora vedremo come proseguiranno le trattative dopo la brusca frenata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

