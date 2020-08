Torchlight III arriverà anche su Nintendo Switch (Di martedì 18 agosto 2020) Torchlight III è stato annunciato per Nintendo Switch. Il gioco, che è stato mostrato durante il Nintendo Indie World Showcase, uscirà sulla console ibrida di Nintendo nell'autunno 2020.Il gioco ha avuto un interessante ciclo di sviluppo. Annunciato inizialmente come titolo free-to-play chiamato Torchlight Frontiers, a gennaio il gioco è stato rinominato e ha abbandonato gli elementi F2P, inclusi gli acquisti in-game. Il gioco è uscito in Accesso Anticipato su Steam a giugno e presenta quattro classi: Dusk Mage, Forged, Railmaster e Sharpshooter.La versione Switch vi darà accesso a un animale domestico unico che non sarà disponibile in altre versioni, ovvero una fata rossa. Di seguito potete dare uno sguardo al ... Leggi su eurogamer

