Tina Cipollari, smentisce la rottura con il fidanzato e futuro marito Vincenzo Ferrara (Di martedì 18 agosto 2020) Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, fu l’espressione inusuale, quanto efficace, pronunciata da Giovanni Trapattoni durante un’intervista. In questi giorni sembra calzare a pennello e raccontare la storia recente, ma anche di vita, di Gemma Galgani, dama elegante e pretenziosa alla ricerca da quasi un decennio della, svolta sentimentale. A raccontare che il felino non è stato per nulla catturato e bisognerebbe effettivamente assicurarsi che sia effettivamente nel sacco è l’acerrima nemica, Tina Cipollari, che senza usare tanti giri di parole, gongola di fronte alla possibile ed ennesima delusione sentimentale della sua rivale. Il gatto in questione, in realtà è un micetto: è quel Sirius che, – quasi come un supereroe, \ era riuscito nell’impresa di ‘ corteggiare e ... Leggi su aciclico

