TikTok vs Trump, la replica su Twitter: "Trasparenza contro disinformazione" (Di martedì 18 agosto 2020) Un nuovo sito e aggiornamenti sul social dell'uccellino per contrastare le fake news. Così la società cinese prende le distanze dalle accuse della Casa Bianca per evitare il bando. Dopo Microsoft, anche Oracle interessata all'acquisizione Leggi su repubblica

MediasetTgcom24 : Trump firma il decreto che obbliga TikTok a vendere le attività Usa #TikTok - Digital_Day : Dietro l'azienda ci sarebbe uno o più fondi di venture capital internazionali, ma la vera domanda rimane una: perch… - ES1670 : Triller, tutto sul social Usa anti TikTok amato da Trump - NeoEnigma : In politica estera ho sempre più l'impressione che #Trump , quando si muove, parta direttamente con i carri armati,… - fisco24_info : Oracle sfida Microsoft per acquistare le attività americane di TikTok: Il Financial Times anticipa la potenziale gu… -