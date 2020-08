Tifone Higos: allerta meteo in Cina per forti piogge da domani (Di martedì 18 agosto 2020) allerta in Cina per il Tifone Higos: sono previste piogge torrenziali nelle regioni meridionali nei prossimi giorni, secondo il dipartimento meteorologico della provincia di Hainan. Una depressione tropicale nel nord-est del Mar Cinese Meridionale si è rafforzata diventando un Tifone: domani Higos raggiungerà le zone costiere dall’ovest del Guangdong al nordest di Hainan. Secondo il dipartimento meteorologico provinciale, da domani si registreranno piogge intense nelle province di Hainan, Guangdong, Yunnan e la Regione Autonoma del Guangxi Zhuang. Il dipartimento di gestione delle emergenze dell’Hainan ha diramato un’allerta ... Leggi su meteoweb.eu

