«This is Paris»: così Paris Hilton rivela la verità sul «trauma dell’infanzia» (Di martedì 18 agosto 2020) Una personalità estroversa, eterna party girl dal sorriso facile. Paris Hilton, che nel tempo ha costruito attorno a sé il racconto di una vita in discesa, è stata simbolo, nei primi anni Duemila, di un mondo sfolgorante, dove tutto profumi di felicità. Ma la narrazione di un’esistenza semplice, supportata dall’immensa ricchezza di una famiglia istituzionale, non è stata frutto del moto spontaneo di un’anima, bensì della volontà di nascondere quel che al suo interno, davvero, si celava. «Nessuno sa chi io sia davvero, a tratti, capita non lo sappia nemmeno io. Non ero così un tempo. Sono tanto abituata ad interpretare questo personaggio da non riuscire più ad essere normale», la si è sentita dire nel trailer, il primo, di This is Paris, documentario rivelazione al debutto sul canale Youtube dell’ereditiera il 14 settembre prossimo. https://www.youtube.com/watch?v=rZUTFDjDZSQ Leggi su vanityfair

Il Paris Saint Germain vuole conquistare finalmente l'Europa. Mbappé e Neymar cercano di prendersi il mondo. La semifinale tra Psg e Lipsia non decreterà solo il nome della prima finalista di ...

