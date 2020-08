The Rising di Bruce Springsteen è la colonna sonora della campagna elettorale di Joe Biden in USA (Di martedì 18 agosto 2020) The Rising di Bruce Springsteen diventa la colonna sonora della campagna elettorale di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump. La scelta di appoggiare la compagine democratica non sorprende, dal momento che il Boss ha sempre dimostrato di non apprezzare le politiche di The Donald. Bruce Springsteen non sembra aver cambiato idea sul tema e, anzi, ha ribadito la sua posizione anche lo scorso ottobre, dicendosi però fiducioso in un cambio della guardia con qualcuno che "sappia cosa significhi essere americani". L'appoggio alla campagna elettorale di Joe Biden è ora concreto con la scelta ... Leggi su optimagazine

ManginiE : RT @backinthegood: Il video del partito democratico e di #BidenHarris2020 per le elezioni presidenziali americane. Comunque la si pensi pol… - us_insider : RT @gditom: Questo video ha aperto la #DEMconvention ed è uno dei migliori in assoluto realizzati finora dal team di Biden. Sulle note dell… - StraNotizie : The Rising inno della campagna dem - aderenzis1 : Il Boss per Joe Biden: 'The rising' di Bruce Springsteen colonna sonora della campagna Dem - pgallobussola1 : Il Boss per Joe Biden: 'The rising' di Bruce Springsteen colonna sonora della campagna Dem -