The Originals, oggi 18 agosto: La scomparsa di Elijah (Di martedì 18 agosto 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 17 agosto: la serie televisiva approda su La5. Hope sente le voci delle Antenate e rende noto a sua madre che le donne vogliono mettersi on contatto con lei, per parlare del Vuoto. Intanto Elijah è prigioniero da Sofya, manipolata dallo spirito di Inadu, e intrappolato in un sigillo. Ma scopriamo in modo più approfondito cosa succede nelle puntate 8 e 9 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

xpaynedistelle : @Jagoimparato domani harry styles verrà the originals. ANCHE LUI INNAMORATO DI KLAUS IMMAGINO - legilimevns : RT @callmesottona: che voglia di rivedere tutto the originals e piangere fiumi. #Klaus - callmesottona : che voglia di rivedere tutto the originals e piangere fiumi. #Klaus - camillabettiol : Quanto è figo guardare Legacies e capire ogni riferimento a The Vampire Diaries e a The Originals? #Tiziaparty - simonbellem : Ho pratica urlato perché mi ero completamente dimenticata della sua esistenza in The originals -

Noblesse è sviluppato da Production I.G con regia Yasutaka Yamamoto (Hinomaru Sumo). Il cast è composto da Tarusuke Shingaki (Mirio in My Hero Academia) nei panni di Cadis Etrama di Raizel, Daisuke Hi ...

Paris Hilton è una delle star più scintillanti, amate e popolari a livello internazionale. La modella, imprenditrice e cantante si prepara ad accompagnare il pubblico all’interno della sua vita grazie ...

