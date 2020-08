The New Mutants: due nuovi poster del film (Di martedì 18 agosto 2020) The New Mutants arriverà finalmente nelle sale e, in occasione dell'inizio della prevendita negli USA, sono stati condivisi due nuovi poster. The New Mutants arriverà nelle sale americane il 28 agosto e online sono stati condivisi due nuovi poster per celebrare l'inizio della prevendita dei biglietti. I fan hanno quindi commentato il post chiedendo, con un misto di stupore e sollievo, se finalmente è arrivato realmente il momento tanto atteso e si potranno vedere le avventure dei giovani mutanti nelle sale cinematografiche. Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove ... Leggi su movieplayer

