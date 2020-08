The Crown, Elizabeth Debicki sarà Lady Diana nella quinta e sesta stagione (Di martedì 18 agosto 2020) Elizabeth Debicki Staffetta nella celebre serie The Crown, che ripercorre decennio dopo decennio il regno della regina Elisabetta II. Se il pubblico è ancora in attesa di vedere la quarta stagione, Netflix è già proiettata alla realizzazione della quinta e delle sesta. In particolare, è stata annunciato il nome dell’attrice che avrà l’onore (e l’onere) di vestire i panni della compianta e indimenticata Diana Spencer. Si tratta di Elizabeth Debicki, attrice australiana nota per aver recitato ne Il Grande Gatsby e presto tra le protagoniste del thriller Tenet di Christopher Nolan. “Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e le sue azioni ... Leggi su davidemaggio

