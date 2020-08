Thailandia, bambino di 2 anni dimenticato nello scuolabus: muore dopo 4 giorni in coma (Di martedì 18 agosto 2020) Bimbo di 2 anni dimenticato nello scuolabus per ore Un bambino di due anni è morto dopo quattro giorni di coma lo scorso 11 agosto in Thailandia. Lo avevano lasciato per sei ore nello scuolabus che doveva portarlo all’asilo. Gli insegnanti e l’autista non si sono accorti della sua assenza quando sono arrivati davanti alla scuola. Ad accorgersi della sua assenza è stata invece la madre 26enne Suwapat Yodmane. La donna ha notato che nelle foto di gruppo postate dalle maestre mancava proprio il suo bambino Nong Kongbin. La madre ha chiamato immediatamente l’istituto scolastico per chiedere spiegazioni e solo a quel punto si sono accorti che ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia bambino Bimbo di 2 anni dimenticato nello scuolabus per ore: il piccolo muore dopo 4 giorni in coma Il Mattino Bimbo di 2 anni dimenticato nello scuolabus per ore: il piccolo muore dopo 4 giorni in coma

Lo hanno dimenticato. Come un pacco senza alcuna importanza che si lascia su un sedile. Una distrazione che si è rivelata fatale per il piccolo Nong Kongbin, di due anni, morto dopo 4 giorni di coma, ...

A Bangkok, Thailandia la scuola dell’isolamento mantiene il distanziamento

Vedere le immagini di bambini isolati (da soli) nella scuola di Bangkok scuote fortemente, perché segnano questo momento storico e mostrano in maniera inequivocabile i danni irreparabili che si vanno ...

Lo hanno dimenticato. Come un pacco senza alcuna importanza che si lascia su un sedile. Una distrazione che si è rivelata fatale per il piccolo Nong Kongbin, di due anni, morto dopo 4 giorni di coma, ...Vedere le immagini di bambini isolati (da soli) nella scuola di Bangkok scuote fortemente, perché segnano questo momento storico e mostrano in maniera inequivocabile i danni irreparabili che si vanno ...