Test rapidi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, rintracciati tanti giovani. D’Amato: ‘Per una volta con orgoglio Roma batte Milano’ (Di martedì 18 agosto 2020) Sono 27 i casi positivi che sono stati registrati oggi grazie ai Test rapidi negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. ‘Questo – spiega l’assessore D’Amato – ci dimostra l’importanza di effettuare questi Test. Sono tutti giovani e asintomatici che altrimenti non si sarebbero scovati e avrebbero girato per l’Italia’. Leggi anche: Fiumicino e Ciampino, individuati 27 casi positivi: ‘Lavoro utile per la sicurezza del Paese’ negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino transita circa il 60% del flusso nazionale. ‘E’ un lavoro importante che stiamo facendo non solo per Roma, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

