Test in aeroporto, come funziona a Fiumicino e perché negli scali lombardi ancora non si fanno: pochi spazi e ritardi negli allestimenti (Di martedì 18 agosto 2020) Dalla mezzanotte del 13 agosto è entrata in vigore l’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone per chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il 14 agosto Aeroporti di Roma ha comunicato che a Fiumicino e a Ciampino erano state allestite le aree dedicate, grazie al coordinamento preventivo effettuato nelle 24 ore precedenti con Regione Lazio e ministero della Salute. Il 16 agosto i medici dell’Usmaf e delle Asl hanno iniziato a eseguire i tamponi sui turisti arrivati al Leonardo da Vinci, il giorno dopo lo screening è partito anche a Ciampino. Lunedì 17 nei due aeroporti sono stati effettuati in tutto circa 2mila Test rapidi. Il confronto con la Regione lombardia è “impietoso“, parola del primario dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. A Bergamo ci si ... Leggi su ilfattoquotidiano

