Test in aeroporto a Malpensa, Gallera: 'Turisti prenotino il tampone online prima di arrivare' (Di martedì 18 agosto 2020) 'La via privilegiata è quella di prenotare il tampone andando sui siti della Ats , è molto semplice, viene data una risposta in poche ore con l'indicazione, si può fare anche dall'estero prima di ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - MediasetTgcom24 : Roma, test in aeroporto: 7 ragazzi trovati positivi al tampone #Roma - SkyTG24 : #Covid, in #Lombardia è caos tamponi per rientri. Per chi arriva nel capoluogo lombardo da Spagna, Croazia, Grecia… - PietroAlviti : RT @andreavianel: A Milano in aeroporto niente tamponi per chi arriva dai paesi a rischio, nessuna organizzazione di controllo e test come… - rafelez : RT @andreavianel: A Milano in aeroporto niente tamponi per chi arriva dai paesi a rischio, nessuna organizzazione di controllo e test come… -