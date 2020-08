Terremoto Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Si scopre tutto a pochi giorni dalla nuova stagione (Di martedì 18 agosto 2020) L’estate è durata meno del previsto per Gemma Galgani, sempre al centro delle polemiche dopo la storia con Nicola Vivarelli. Per la verità sul loro rapporto bisognerà aspettare poche settimane. Tra qualche giorno Maria De Filippi tornerà a registrare le puntate della nuova stagione di Uomini e Donne e si ripartirà da Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli. Come da qualche anno a questa parte la dama torinese ha sempre salutato il pubblico del dating sentimentale molto seguito di Canale 5 per l’estate ‘innamorata’ e a settembre si è sempre ripresentata in studio single. Potrebbe accadere la stessa cosa anche quest’anno: come riporta il noto ... Leggi su caffeinamagazine

