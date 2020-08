Terremoto di magnitudo 6.6 nelle Filippine (Di martedì 18 agosto 2020) Un Terremoto di magnitudo 6.6 della scala Richter si è abbattuto oggi nelle Filippine, già alle prese con l’aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 (164mila quelli accertati) e conseguenti misure restrittive per gli spostamenti interni, con un quarto della popolazione che è in lockdown.L’epicentro del Terremoto, che ha colpito la zona centrale del paese, è stato individuato nella regione di Bicol, precisamente nel mare di Samar, a sud-est dell'Isola di Masbate, meta turistica.Molti i danni, con case crollate ed edifici gravemente danneggiati, mentre le autorità hanno riferito per ora di un solo morto accertato in conseguenza del sisma. Le ricerche di eventuali dispersi, feriti gravi e altre vittime proseguono: si scava sotto le macerie. Diversi gli ... Leggi su blogo

SkyTG24 : Terremoto di magnitudo 3.5 davanti alla costa di Crotone: nessun danno segnalato - fanpage : ?? Violentissimo Terremoto nelle Filippine - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Cosenza - zazoomblog : Crotone lieve scossa di terremoto di magnitudo ML 35 . Il fenomeno si è avvertito alle ore 1759 al largo della cost… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Terremoto di magnitudo 3.5 davanti alla costa di Crotone: nessun danno segnalato -