Terracina: il teatro arriva al Tempio di Giove Anxur (Di martedì 18 agosto 2020) Doppio appuntamento il 19 e 20 agosto con il teatro al Tempio di Giove Anxur a Terracina (LT) con Daniele Pecci e Giovanni Arezzo Due imperdibili appuntamenti al Tempio di Giove Anxur a Terracina (LT), mercoledì 19 e Giovedì’ 20 agosto, nell’ambito della Rassegna R.Estate in Scena, con il teatro d’autore e due protagonisti della scena teatrale contemporanea: Daniele Pecci e Giovanni Arezzo. Lo storico… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Terracina – Due imperdibili appuntamenti al Tempio di Giove Anxur a Terracina, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, nell’ambito della rassegna “R.Estate in Scena”, con il teatro d’autore e due protagonis ...Dai palchi più prestigiosi agli spettacoli di provincia, lo "Speciale teatro" presenta ogni settimana le novità in cartellone in giro per l'Italia. Tra classici della commedia e della tragedia, opere, ...