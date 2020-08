Terence Hill, il doloroso lutto: “Sembrava il paradiso, poi ho scoperto…” (Di martedì 18 agosto 2020) Terence Hill è ormai conosciuto per il suo ruolo in “Don Matteo”. La fortunatissima serie è composta da 12 stagioni ed è il programma di punta del palinsesto della Rai. Ma Terence Hill è un grande attore che ha varcato i confini internazionali e ha portato avanti il genere western all’italiana. Bud Spencer lo ha affiancato in numerose pellicole divenendo una delle coppie del cinema più iconiche. Anche quando hanno proseguito da soli in televisione i due hanno dato prova della loro bravura. Ma la vita di Terence Hill è stata segnata da un evento drammatico e in una recente intervista ne ha parlato. Terence Hill e la terribile perdita: “La vita non è così ... Leggi su velvetgossip

Con mio padre si andava spesso al cinema, quasi ogni domenica, a vedere i film di Sergio Leone o di Bud Spencer e Terence Hill. Io penso proprio di aver iniziato a fare cinema per raggiungere persone ...

Terence Hill, la malattia dopo la morte del figlio Ross: il tentativo di distruggere la carriera

La perdita del figlio per Terence Hill è stato un dolore così grande che pian piano ha trascinato l’attore in una profonda depressione con la quale ha convissuto per circa 10 anni. L’addio al figlio R ...

