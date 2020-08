Tennis, Piatti: “Sinner è migliorato tanto, ad oggi il suo livello è alto” (Di martedì 18 agosto 2020) Il coach di Jannik Sinner, Riccardo Piatti, nel corso di un’intervista rilasciata a SuperTennis, ha parlato dei progressi del suon pupillo alla vigilia del Southern & Western Open, in programma a New York: “Jannik è migliorato tanto. tanto, tanto. Bisognerà vedere come andranno i sorteggi e, come dicevo, ci saranno tanti fattori ad incidere ma di sicuro il suo livello oggi è alto. Bisognerà avere un po’ di pazienza e vedere se sarà anche un po’ fortunato: con un buon tabellone può fare qualcosa di veramente buono”. Piatti ha spiegato il lavoro effettuato durante il lungo periodo di lockdown e nei mesi successivi: “Abbiamo lavorato su tutto. ... Leggi su sportface

