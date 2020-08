Tennis, Berrettini, storia finita con la Tomljanovic? Quel post ambiguo su Instagram... (Di martedì 18 agosto 2020) Un post su Instagram può valere più di mille parole? Al tempo dei social, sì. Specialmente se Quello stesso post è stato prima pubblicato e poi cancellato. Come è successo a Matteo Berrettini che, sul ... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Berrettini storia finita con la #Tomljanovic? Quel post ambiguo su Instagram... - Gazzetta_it : #Berrettini storia finita con la #Tomljanovic? Quel post ambiguo su Instagram... - SalvatoreSodan1 : RT @federtennis: Matteo #Berrettini ?? Andreas #Seppi Gianluca #Mager ?? Salvatore #Caruso Primi allenamenti a Flushing Meadows! ?? #stayFIT… - iamlukecapitani : RT @federtennis: Matteo #Berrettini ?? Andreas #Seppi Gianluca #Mager ?? Salvatore #Caruso Primi allenamenti a Flushing Meadows! ?? #stayFIT… - Fprime86 : RT @federtennis: Matteo #Berrettini ?? Andreas #Seppi Gianluca #Mager ?? Salvatore #Caruso Primi allenamenti a Flushing Meadows! ?? #stayFIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Berrettini

La Gazzetta dello Sport

possono dunque sperare altri giocatori, i primi nella lista d'attesa adesso sono Kuznetsov e Safwat. Gaio come detto si aggiunge a Berrettini, Sonego, Sinner, Mager, Travaglia, Seppi, Caruso, ..."E' molto solido e ha tutti i numeri per diventare uno dei migliori al mondo" assicura l'ex campione tedesco. Boris Becker, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche ...