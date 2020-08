Tenet, 10 cose da sapere sul nuovo film di Christopher Nolan (Di martedì 18 agosto 2020) In un panorama di film già visti, Christopher Nolan si distingue per originalità: sue le idee dell’uomo che inizia a seguire uno sconosciuto (Following), del viaggio attraverso le pieghe dello spazio-tempo (Interstellar), dell’investigatore smemorato che si tatua per ricordare gli eventi (Memento), di colui che entra nei sogni delle persone per carpirne i segreti (Inception). Anche per questo Tenet, in arrivo dopo il più “tradizionale” bellico Dunkirk (dal 15 giugno disponibile su Netflix), è forse il film più atteso del 2020. Ecco 10 cose da sapere per prepararsi alla visione. La (travagliata) data di uscita Tenet sarebbe dovuto essere il film che apriva la ... Leggi su wired

lnzpcr : Sta a vedere che forse per la prima volta la laurea mi torna utile. Investimento ripagato, finalmente. - bennyxx9 : Appena visto sulla pagina fb del mio cinema danno After 2 ?????? Queste e Tenet uniche due cose in programma -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet cose Elizabeth Debicki è l'attrice del momento da «Tenet» a(lla Lady Diana di) «The Crown» GQ Italia Tenet, le richieste della Warner ai cinema americani: dal 63% degli incassi alla (lunga) tenitura minima

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Tenet: la WB chiede il 63% degli incassi ai cinema americani

A livello internazionale (Italia compresa), Tenet arriverà al cinema il prossimo 26 Agosto ... Molte sale limiteranno la loro capienza del 30% circa, cosa che ovviamente avrà un impatto sugli incassi.

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...A livello internazionale (Italia compresa), Tenet arriverà al cinema il prossimo 26 Agosto ... Molte sale limiteranno la loro capienza del 30% circa, cosa che ovviamente avrà un impatto sugli incassi.