Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 18 agosto: Eva diventa mamma? (Di martedì 18 agosto 2020) Iniziano le contrazioni per Eva e la donna è molto in ansia.. la donna sta per dare alla luce il bambino che porta in grembo e lei e Robert sono davvero emozionati ma anche timorosi che qualcosa possa non andare per il verso giusto.. Eva in procinto di partorire? Eva sta per partorire e preoccupata avverte le prime contrazioni. Paul intanto, dopo una serata trascorsa con AnnabelleArticolo completo: Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 18 agosto: Eva diventa mamma? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

