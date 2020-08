Tamponi in aeroporto, Gallera: “A Malpensa? 3 postazioni dal 20 agosto. Ma saranno residuali per turisti che non riusciamo a rintracciare” (Di martedì 18 agosto 2020) “La via privilegiata è quella di prenotare il tampone andando sui siti della Ats, è molto semplice, viene data una risposta in poche ore con l’indicazione, si può fare anche dall’estero prima di rientrare per evitare code ed assembramenti”. Lo spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5 durante ‘Non Stop News’ per parlare della questione Tamponi per i turisti italiani di rientro dalle vacanze. “A Malpensa – sottolinea Gallera – è l’unico luogo in cui la Sea ha individuato degli spazi. Apriremo nelle prossime ore tre postazioni per fare i Tamponi che sono residuali rispetto alla prenotazione e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - fanpage : ULTIM'ORA Primo passeggero positivo al coronavirus intercettato all'aeroporto #17Agosto - SkyTG24 : #Covid, in #Lombardia è caos tamponi per rientri. Per chi arriva nel capoluogo lombardo da Spagna, Croazia, Grecia… - fattoquotidiano : Tamponi in aeroporto, Gallera: “A Malpensa? 3 postazioni dal 20 agosto. Ma saranno residuali per turisti che non ri… - MPenikas : FQ: Tamponi in aeroporto, Gallera: “A Malpensa? 3 postazioni dal 20 agosto. Ma saranno residuali per turisti che n… -