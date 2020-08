Tamponi a Malpensa solo da giovedì. La Regione attacca Sea e ministero "colpevoli del ritardo". (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Ancora qualche qualche giorno per allestire le strutture e da giovedì 20 agosto, all'aeroporto di Malpensa ci saranno 3 postazioni, dove i viaggiatori che arrivano da Malta, Grecia, Spagna e Croazia, potranno fare il test virologico. A Linate, dove sono ancora in corso lavori di ristrutturazione, gli spazi non rendono possibile l'effettuazione dei test. Mentre a Orio Al Serio, nell'attiguo ospedale di Seriate, i cittadini vanno direttamente senza prenotazione e “hanno già fatto 1.500 Tamponi”. Il piano lombardo, per dar seguito al'ordinanza del ministero della Salute del 12 agosto scorso ha visto la luce la sera del 17 agosto, dopo aver sollevato non poche polemiche. A Malpensa i Tamponi iniziano il 20 agosto, a Fiumicino sono iniziati ... Leggi su agi

