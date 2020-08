Take-Two Interactive ha acquisito lo studio di giochi mobile PlayDots per ben 192 milioni di dollari (Di martedì 18 agosto 2020) Take-Two Interactive ha acquisito lo studio mobile PlayDots per 192 milioni di dollari. L'accordo comprenderà 90 milioni di dollari in contanti e 102 milioni di azioni Take-Two di nuova emissione. Fondata nel 2013, PlayDots è lo sviluppatore di Dots, Two Dots e Dots & Co., giochi usciti per dispositivi mobile che hanno accumulato oltre 100 milioni di download. Lo studio è guidato dall'ex capo del franchise di King, Nir Efrat, che attualmente è CEO di PlayDots e rimarrà al timone dopo l'accordo. Take-Two, che possiede l'editore 2K ... Leggi su eurogamer

