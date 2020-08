Taglio dei parlamentari, le Sardine si schierano per il No al referendum: “Riforma demagogica e dannosa” (Di martedì 18 agosto 2020) A poco più di un mese dal referendum costituzionale sul Taglio dei parlamentari il movimento delle Sardine ha deciso di schierarsi per il No. L’annuncio è comparso nelle scorse ore sulla pagina Facebook 6000 Sardine: “Parlare del referendum fa paura, ma non possiamo tacere“, è stato l’esordio. E questo perché, secondo loro, si tratta di una riforma “demagogica e dannosa”. L’appuntamento alle urne è per il 20-21 settembre prossimi e gli aventi diritto al voto saranno chiamati a confermare o meno la riforma costituzionale votata dal Parlamento che riduce gli eletti: da 630 a 400 deputati, da 315 a senatori. Il referendum è confermativo e non ha quorum. Il M5s, promotore ... Leggi su ilfattoquotidiano

