Tabellone Challenger Todi 2020: ci sono Musetti e Cecchinato (Di martedì 18 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Challenger di Todi 2020, in programma dal 17 al 23 agosto. La testa di serie numero uno è lo spagnolo Carballes Baena. Wild card a giovani azzurri quali Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri e Francesco Forti. Nella parte bassa del Tabellone si rivede in campo Marco Cecchinato dopo la nascita del figlio. Di seguito tutti gli accoppiamenti aggiornati giorno per giorno. Ecco il Tabellone del Challenger di Todi: (1) Carballes Baena vs Rodionov Marcora vs Zapata Miralles (WC) Zeppieri vs Olivo Gaston vs (5) Bagnis (3) Gaio b. Viola 3-6 6-3 7-5 Giannessi b. Janvier 6-2 6-3 Vilella Martinez b. (Q) Arnaboldi 6-3 7-6(3) (6) Hoang b. Grenier 6-4 3-6 6-3 Altmaier b. (8) Giustino 3-6 ... Leggi su sportface

Il giocatore, facente parte del tabellone di doppio, è stato messo in isolamento come da protocollo e, grazie alle misure di sicurezza attuate da ATP e MEF Tennis Events, non è mai entrato in ...

ATP Challenger: Cecchinato e Musetti attesi a Todi

Dopo due settimane di WTA Tour europeo, riparte anche il tennis maschile con due Challenger, peraltro negli stessi Paesi, Cechia e Italia, e in un caso, a Praga, nella medesima città. Situati in un bu ...

