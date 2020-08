Svizzera, guasto alla fabbrica Lindt: piove cacao sul paese (Di martedì 18 agosto 2020) In Svizzera esiste il paese del cioccolato. Non in senso metaforico, ma reale: la fabbrica della Lindt infatti ha subìto un guasto che ha portato il cacao a “piovere” sul paesino vicino. Ci troviamo a Olsen, Svizzera, dove negli ultimi giorni è avvenuto un incidente decisamente “goloso”, almeno per tutti gli amanti del cioccolato. Il paesino elvetico infatti ospita la fabbrica della Lindt, il famoso brand che produce cioccolato, che a causa di un guasto ha letteralmente fatto piovere cacao sul centro abitato. La cittadina, tra Basilea e Zurigo, è salita agli onori della cronaca perché protagonista di un evento ... Leggi su bloglive

