Sviluppo sostenibile, più aziende virtuose e meno spese militari. Solo così ci sarà vera ripresa (Di martedì 18 agosto 2020) Il Covid-19 ha irrimediabilmente modificato le premesse che rendevano credibile l’orizzonte del 2030 per realizzare i 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile che l’umanità si era posta nel 2015. In particolare, soltanto una economia globale in espansione a un tasso elevato di crescita poteva sostenere gli investimenti necessari. La svolta sciovinista della presidenza Trump e di molti altri governi aveva già stemperato i buoni propositi, pur in una congiuntura economica espansiva. L’impatto pandemia rischia di trasformare la crescita in decrescita, probabilmente infelice. ”Se la torta economica a disposizione non può lievitare, bisogna tagliarla in modo diverso”. È la conclusione di un recente articolo scientifico apparso su Nature che analizza gli scenari post-pandemia dello ... Leggi su ilfattoquotidiano

E' quanto prevede il decreto del Ministero dello Sviluppo economico con cui vengono resi noti ... a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. A tale quota potranno, altresì, concorrere altri ...

