Supercoppa Europea: sì al pubblico: si pensa al 30% della capienza a Budapest (Di martedì 18 agosto 2020) Potrebbe avvenire in occasione della Supercoppa Europa del prossimo 24 settembre il ritorno del pubblico negli stadi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Uefa starebbe pensando ad una strategia per permettere ai tifosi di tornare sugli spalti.Supercoppa Europea: sì al pubblicoA causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, il calcio si è trovato a vivere un qualcosa di inedite. Partite praticamente a porte chiuse. Pochi elementi a poter fare il tifo e incitare la squadra, quasi tutti tesserati o addessi ai lavori. Ecco perché c'è grande attesa per quando sarà possibile rivederre il vero pubblico nei vari impianti. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Uefa avrebbe deciso di aprire lo stadio di ... Leggi su itasportpress

