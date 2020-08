Supercoppa Europea, la Uefa ha deciso che si giocherà a porte aperte (Di martedì 18 agosto 2020) La Uefa avrebbe deciso di aprire lo stadio di Budapest in occasione della Supercoppa Europea in programma il 24 settembre Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Uefa avrebbe deciso di far giocare la prossima Supercoppa Europea, in programma il 24 settembre a Budapest, a porte aperte. Lo stadio della capitale ungherese dovrebbe aprire così a circa il 30% della capienza massima disponibile. Questa decisione da parte del massimo organismo europeo verrà ufficializzata nei prossimi giorni. La Supercoppa Europea potrebbe così essere una delle prime partite a riavere il pubblico dopo la pandemia del Covid-19. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

